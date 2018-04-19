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Funds News
April 19, 2018 / 10:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-China Fund Inc Says In March 2018, Fund Underperformed Benchmark - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - China Fund Inc:

* CHINA FUND INC SAYS IN MARCH 2018, FUND UNDERPERFORMED BENCHMARK - SEC FILING

* CHINA FUND INC SAYS IT IS HARD TO ASSESS IMPACT OF A U.S.-CHINA TRADE CONFLICT AT THIS STAGE

* CHINA FUND INC SAYS OVER LONG TERM, A TRADE WAR COULD BE A “GOOD TRIGGER FOR CHINA TO PUSH THROUGH REFORMS FOR A STRONGER MARKET ENVIRONMENT”

* CHINA FUND INC - IN NEAR TERM, FUND HAS “SUFFERED IN ABSOLUTE TERMS” DUE TO U.S.-CHINA CONFLICT

* CHINA FUND SAYS FUND STRATEGY TO FOCUS ON DOMESTIC SECTORS INCLUDING ENVIRONMENTAL SECTORS, WHICH ARE LESS AFFECTED BY TRADE CONFLICTS

* CHINA FUND SAYS CONTINUE TO BE POSITIVE ON SEMICONDUCTOR CYCLE GIVEN CONSOLIDATION OF SUPPLIERS AND RISING SOURCES OF END DEMAND Source text: (bit.ly/2EYQk1e) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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