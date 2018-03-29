BRIEF-China Gold International Q4 Revenue Rises 42 Pct To $133.3 Mln

March 28 (Reuters) - China Gold International Resources Corp Ltd:
* CHINA GOLD INTERNATIONAL REPORTS YEAR-END 2017 RESULTS AND PROVIDES 2018 OUTLOOK
* SAYS 2018 COPPER PRODUCTION FOR COMPANY IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 100 MILLION POUNDS.
* CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP - Q4 GOLD PRODUCTION FROM CSH MINE INCREASED BY 14% TO 59,998 OUNCES FROM 52,828 OUNCES FOR SAME PERIOD IN 2016
* SEES CONSOLIDATED GOLD PRODUCTION FROM CSH AND JIAMA MINE TO BE ABOUT 160,000 OUNCES IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: