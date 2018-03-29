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March 29, 2018 / 12:22 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-China Gold International Q4 Revenue Rises 42 Pct To $133.3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - China Gold International Resources Corp Ltd:

* CHINA GOLD INTERNATIONAL REPORTS YEAR-END 2017 RESULTS AND PROVIDES 2018 OUTLOOK

* Q4 REVENUE ROSE 42 PERCENT TO $133.3 MILLION

* SAYS ‍2018 COPPER PRODUCTION FOR COMPANY IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 100 MILLION POUNDS.​

* CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP - Q4 ‍GOLD PRODUCTION FROM CSH MINE INCREASED BY 14% TO 59,998 OUNCES FROM 52,828 OUNCES FOR SAME PERIOD IN 2016​

* SEES CONSOLIDATED GOLD PRODUCTION FROM ‍CSH AND JIAMA MINE TO BE ABOUT 160,000 OUNCES IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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