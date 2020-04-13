Chinese Labor Unrest
April 13, 2020 / 10:33 AM / in an hour

BRIEF-China Grand Pharma And Healthcare Enters Licensing Deal

1 Min Read

April 13 (Reuters) - China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd:

* ENTERED LICENSING DEAL WITH CLOUDBREAK BIO-PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY (GUANGZHOU) & CLOUDBREAK THERAPEUTICS

* WILL GET EXCLUSIVE PRODUCTION & COMMERCIALIZATION RIGHT IN MAINLAND CHINA, HK, MACAU & TAIWAN FOR CBT-001

* UNDER DEAL, TO PAY CLOUDBREAK UPFRONT DEPOSIT & MILESTONE PAYMENTS OF NOT MORE THAN RMB74.5 MILLION

* TO SUBSCRIBE FOR ABOUT 6.5% STAKE IN CLOUDBREAK CAYMAN FOR ABOUT US$5.63 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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