Healthcare
March 17, 2020 / 10:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-China Healthcare Enterprise Signs Exclusive Agency Agreement For Coronavirus Detection Kit Related Products

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Link Asia International Co Ltd :

* CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LTD- ENTERED INTO AN EXCLUSIVE AGENCY AGREEMENT WITH SHANGHAI BIOGERM MEDICAL BIOTECHNOLOGY CO

* CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE-EXCLUSIVE RIGHT TO SELL & DISTRIBUTE CORONAVIRUS DETECTION KIT RELATED PRODUCTS FROM DATE OF AGREEMENT TO 15 JUNE 2020

* CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE- CO GETS EXCLUSIVE RIGHT FOR DISTRIBUTION OF KIT IN 5 EUROPEAN COUNTRIES AND NON-EXCLUSIVE RIGHT IN OTHER COUNTRIES Source text: [ID:here ] Further company coverage:

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