Chinese Labor Unrest
March 20, 2020 / 3:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-China Healthwise Holdings Posts April-Dec Loss Attributable HK$124.3 Mln

1 Min Read

March 20 (Reuters) - China Healthwise Holdings Ltd :

* APRIL-DEC REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS HK$310 MILLION VERSUS HK$451.6 MILLION FOR FY ENDED MARCH 2019

* GROUP’S OPERATIONS AND REVENUE MAY BE NEGATIVELY AFFECTED TO CERTAIN EXTENT DUE TO COVID-19

* APRIL-DEC LOSS ATTRIBUTABLE HK$124.3 MILLION VERSUS LOSS OF HK$95.3 MILLION FOR FY ENDED MARCH 2019

* EXPECTS NUMBER OF TOURISTS TO HONG KONG WILL REBOUNCE AS SOON AS CORONAVIRUS SITUATION BECOMES STABLE

* CORONAVIRUS OUTBREAK HAS STARTED HURTING OBM TOYS BUSINESS IN Q1 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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