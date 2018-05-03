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May 3, 2018 / 10:57 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-China International Capital Receives Reply On Conducting Pilot Cross-Border Businesses From CSRC

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - China International Capital Corp Ltd :

* RECEIVED REPLY REGARDING CONDUCTING PILOT CROSS-BORDER BUSINESSES BY CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD FROM CSRC

* CSRC HAS NO OBJECTION TO CO CONDUCTING TO USE PROPRIETARY FUNDS IN TRADING OF FINANCIAL PRODUCTS ON OVERSEAS EXCHANGES

* BUSINESS SCALE WHEN CARRYING OUT CROSS-BORDER BUSINESSES SHALL NOT EXCEED 20% OF NET CAPITAL OF CO

* CSRC DOESN’T OBJECT TO CO ENTERING INTO AGREEMENTS FOR OTC DERIVATIVES TRADING WITH DOMESTIC & OVERSEAS COUNTERPARTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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