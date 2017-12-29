BRIEF-China Internet Nationwide Signs Agreement With China Co-Op Subsidiary

Dec 29 (Reuters) - China Internet Nationwide Financial Services Inc:
* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC. SIGNS STRATEGIC PARTNERSHIP AGREEMENT WITH CHINA CO-OP SUBSIDIARY
* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC - ENTERED INTO A STRATEGIC COOPERATION AGREEMENT WITH CHINA CO-OP FOREIGN TRADE LLC
* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES - COS TO EXPLORE JOINT DEVELOPMENT OF DATA CENTER FOR CHINA‘S CO-OP,AGRICULTURAL-RELATED INDUSTRIES
* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES - COS TO ALSO EXPLORE JOINT DEVELOPMENT OF SETTLEMENT CENTER IN SUPPORT OF ONE BELT ONE ROAD INITIATIVE Source text for Eikon: Further company coverage: