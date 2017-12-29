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December 29, 2017 / 1:09 PM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-China Internet Nationwide Signs Agreement With China Co-Op Subsidiary

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - China Internet Nationwide Financial Services Inc:

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC. SIGNS STRATEGIC PARTNERSHIP AGREEMENT WITH CHINA CO-OP SUBSIDIARY

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC - ENTERED INTO A STRATEGIC COOPERATION AGREEMENT WITH CHINA CO-OP FOREIGN TRADE LLC

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES - COS TO EXPLORE JOINT DEVELOPMENT OF DATA CENTER FOR CHINA‘S CO-OP,AGRICULTURAL-RELATED INDUSTRIES​

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES - COS TO ALSO EXPLORE‍ JOINT DEVELOPMENT OF SETTLEMENT CENTER IN SUPPORT OF ONE BELT ONE ROAD INITIATIVE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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