Chinese Labor Unrest
February 25, 2020 / 2:35 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-China Jicheng Holdings Says Principal Production Factories In Jinjiang City Resumed Production On 17 Feb

1 Min Read

Feb 25 (Reuters) - China Jicheng Holdings Ltd:

* PRINCIPAL PRODUCTION FACTORIES IN JINJIANG CITY RESUMED PRODUCTION ON 17 FEB

* DUE TO SUSPENSION/LIMITED TRANSPORTATION FACILITIES IN SOME CITIES, SOME WORKERS UNABLE TO RETURN TO JINJIANG FACTORIES AS PLANNED

* CERTAIN SCHEDULED DELIVERIES COULD ALSO BE AFFECTED OWING TO TRAFFIC LIMITATIONS IMPOSED BETWEEN CITIES AND PROVINCES

* CURRENT SITUATION WITH EPIDEMIC LIKELY TO HAVE NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S SHORT-TERM FINANCIAL RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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