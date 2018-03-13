BRIEF-China Lodging Group Limited Reports Qtrly Earnings Per Share Rmb 0.78

March 13 (Reuters) - China Lodging Group Ltd:
* CHINA LODGING GROUP, LIMITED REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE RMB 2.215 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 2.19 BILLION
* REVPAR WAS RMB181 IN Q4 OF 2017, COMPARED WITH RMB158 IN Q4 OF 2016
* COMPANY ANTICIPATES THE GROSS OPENING OF 650-700 HOTELS IN 2018
* DILUTED EARNINGS PER ADS WERE RMB3.13 (US$0.48) FOR Q4 OF 2017
* ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER ADS (NON-GAAP) WERE RMB3.39 (US$0.52) FOR Q4 OF 2017
* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE RMB 0.85 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)