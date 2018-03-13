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March 13, 2018 / 8:37 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-China Lodging Group Limited Reports Qtrly Earnings Per Share Rmb 0.78

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - China Lodging Group Ltd:

* CHINA LODGING GROUP, LIMITED REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE RMB 2.215 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 2.19 BILLION

* QTRLY EARNINGS PER SHARE RMB 0.78

* REVPAR WAS RMB181 IN Q4 OF 2017, COMPARED WITH RMB158 IN Q4 OF 2016

* COMPANY ANTICIPATES THE GROSS OPENING OF 650-700 HOTELS IN 2018

* ‍DILUTED EARNINGS PER ADS WERE RMB3.13 (US$0.48) FOR Q4 OF 2017​

* ‍ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER ADS (NON-GAAP) WERE RMB3.39 (US$0.52) FOR Q4 OF 2017​

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE RMB 0.85 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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