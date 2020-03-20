BRIEF-China Merchants Bank Says FY Net Profit Attributable Of RMB92,867 Mln

March 20 (Reuters) - China Merchants Bank Co Ltd :
* FY NET PROFIT ATTRIBUTABLE RMB92,867 MILLION VERSUS RMB80,560 MILLION
* FY NET OPERATING INCOME RMB269,788 MILLION VERSUS RMB248,444 MILLION
* AS AT DEC 31, NON-PERFORMING LOAN RATIO 1.16%
* QUALITY OR YIELDS OF CREDIT ASSETS & INVESTMENT ASSETS WILL BE UNDERMINED TO CERTAIN DEGREE DUE TO CORONAVIRUS IMPACT ON ECONOMY
* IN 2020, TOGETHER WITH IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC, CO’S ASSET QUALITY MANAGEMENT WILL BE FACED WITH CHALLENGES Source text for Eikon: Further company coverage: