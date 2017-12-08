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BRIEF-China Merchants Land Says Merchants Nanjing & Nanjing Vanke Enter Into Cooperation Agreement​
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#Chinese Labor Unrest
December 8, 2017 / 2:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-China Merchants Land Says Merchants Nanjing & Nanjing Vanke Enter Into Cooperation Agreement​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - China Merchants Land Ltd:

* ‍MERCHANTS NANJING & NANJING VANKE ENTERED INTO COOPERATION AGREEMENT​

* ‍NANJING VANKE AGREED TO TRANSFER 14.28% OF REGISTERED CAPITAL OF NANJING HUIHE TO MERCHANTS NANJING

* MERCHANTS NANJING TO BEAR PREVIOUS CONTRIBUTION MADE BY NANJING VANKE, ALONG WITH FUND POSSESSION FEE OF ABOUT RMB806.3 MILLION​

* ‍TOTAL INVESTMENT BY GROUP ABOUT RMB9.5 BILLION & MERCHANTS NANJING‘S TOTAL FINANCIAL COMMITMENT​ ABOUT RMB1.36 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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