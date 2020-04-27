Chinese Labor Unrest
April 27, 2020 / 3:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-China Nt Pharma Group Says Transferred Pfenex Rights To NT Pharma International

1 Min Read

April 27 (Reuters) - China NT Pharma Group Company Ltd :

* TRANSFERRED RIGHTS UNDER PFENEX AGREEMENT TO NT PHARMA INTERNATIONAL ON 21 APRIL

* APPLICATION MADE FOR RESUMPTION OF TRADING OF SHARES ON STOCK EXCHANGE FROM 9 A.M. ON 28 APRIL

* NT PHARMA OVERSEAS TO DISPOSE SHARE CAPITAL OF NT PHARMA INTERNATIONAL TO KANGCHEN

* NT PHARMA PACIFIC TO SUBSCRIBE FOR 40% STAKE IN BEIJING KANGCHEN BIOLOGICAL TECHNOLOGY

* CONSIDERATION FOR ACQUISITION OF 40% STAKE IN KANGCHEN IS RMB360.0 MILLION

* CHINA NT PHARMA GROUP SEES ESTIMATED GAIN OF ABOUT RMB34.1 MILLION ON PROPOSED DISPOSAL OF NT PHARMA INTERNATIONAL SHARES BY NT PHARMA OVERSEAS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below