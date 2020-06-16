BRIEF-China Pacific Insurance Group Says Determined Final Price Of Issuance To Be US$17.60 Per GDR

June 16 (Reuters) - China Pacific Insurance Group Co Ltd :
* CURRENTLY APPLYING FOR ISSUANCE & ADMISSION OF GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS ON LONDON STOCK EXCHANGE
* DETERMINED FINAL PRICE OF ISSUANCE TO BE US$17.60 PER GDR
* NUMBER OF GDRS UNDER ISSUANCE 102.9 MILLION, WITH GROSS PROCEEDS OF US$1,810.6 MILLION
* ISSUANCE COMPRISES 28.9 MILLION GDRS TO BE ACQUIRED BY SWISS RE PRINCIPAL INVESTMENTS CO AS A CORNERSTONE INVESTOR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)