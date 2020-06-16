Chinese Labor Unrest
June 16, 2020 / 3:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-China Pacific Insurance Group Says Determined Final Price Of Issuance To Be US$17.60 Per GDR

1 Min Read

June 16 (Reuters) - China Pacific Insurance Group Co Ltd :

* CURRENTLY APPLYING FOR ISSUANCE & ADMISSION OF GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS ON LONDON STOCK EXCHANGE

* DETERMINED FINAL PRICE OF ISSUANCE TO BE US$17.60 PER GDR

* NUMBER OF GDRS UNDER ISSUANCE 102.9 MILLION, WITH GROSS PROCEEDS OF US$1,810.6 MILLION

* ISSUANCE COMPRISES 28.9 MILLION GDRS TO BE ACQUIRED BY SWISS RE PRINCIPAL INVESTMENTS CO AS A CORNERSTONE INVESTOR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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