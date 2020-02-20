BRIEF-China Public Procurement Says Ops Impacted By Outbreak Of Coronavirus Disease

Feb 20 (Reuters) - China Public Procurement Ltd:
* GROUP’S OPERATIONS HAVE BEEN SIGNIFICANTLY IMPACTED BY OUTBREAK OF CORONAVIRUS DISEASE
* EXPECTS THERE WILL BE A MATERIAL ADVERSE IMPACT IN Q1 OF FINANCIAL YEAR OF 2020
* EXPECTED THAT GROUP’S OPERATIONS AND PRODUCTIVITY WILL CONTINUE TO BE ADVERSELY AFFECTED
* STAFF IN AFFECTED PROVINCES AND MUNICIPALITIES UNABLE TO RETURN TO BUSINESS UNITS AND RESUME WORK AS PLANNED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)