Healthcare
February 20, 2020 / 12:04 PM / a few seconds ago

BRIEF-China Public Procurement Says Ops Impacted By Outbreak Of Coronavirus Disease

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - China Public Procurement Ltd:

* GROUP’S OPERATIONS HAVE BEEN SIGNIFICANTLY IMPACTED BY OUTBREAK OF CORONAVIRUS DISEASE

* EXPECTS THERE WILL BE A MATERIAL ADVERSE IMPACT IN Q1 OF FINANCIAL YEAR OF 2020

* EXPECTED THAT GROUP’S OPERATIONS AND PRODUCTIVITY WILL CONTINUE TO BE ADVERSELY AFFECTED

* STAFF IN AFFECTED PROVINCES AND MUNICIPALITIES UNABLE TO RETURN TO BUSINESS UNITS AND RESUME WORK AS PLANNED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below