BRIEF-China Railway Construction Updates On Proposed Spin-Off Of China Railway Construction Heavy Industry

Feb 17 (Reuters) - China Railway Construction Corp Ltd :
* UPDATES ON PROPOSED SPIN-OFF AND LISTING OF CRCHI ON SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD OF SSE
* STOCK EXCHANGE CONFIRMED THAT CO COMPANY MAY PROCEED WITH PROPOSED SPIN-OFF
* PROPOSED SPIN-OFF WILL RESULT IN A REDUCTION OF COMPANY’S EQUITY INTEREST IN CRCHI
* IF MATERIALISED, PROPOSED SPIN-OFF WILL CONSTITUTE A DEEMED DISPOSAL OF CO’S EQUITY INTEREST IN CRCHI
* IN CONNECTION WITH SPIN-OFF, IS INTENDED THAT CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORP WILL ISSUE NEW SHARES
* CRCHI WILL ALSO PROCEED WITH LISTING ON SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION BOARD OF SSE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)