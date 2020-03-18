Chinese Labor Unrest
March 18, 2020 / 5:00 PM / Updated an hour ago

BRIEF-China Rapid Finance Says Up To March 18, Board Received Multiple Proposals To Make Payment To Senior Secured Promissory Note

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March 18 (Reuters) - China Rapid Finance Ltd:

* CHINA RAPID FINANCE SAYS UP TO MARCH 18, BOARD RECEIVED MULTIPLE PROPOSALS TO MAKE PAYMENT TO THE SENIOR SECURED PROMISSORY NOTE - SEC FILING

* CHINA RAPID FINANCE LTD - BOARD IS EVALUATING THE BEST SOLUTION

* CHINA RAPID FINANCE - BOARD ALSO GRANTED ADDITIONAL SIXTY CALENDAR DAYS EXTENSION TO NOTE BECAUSE OF LIMITED AVAILABILITY OF STAFF FOR DUE DILIGENCE

* CHINA RAPID FINANCE LTD - ENTIRE UNPAID PRINCIPAL AMOUNT SHALL BECOME FULLY DUE AND PAYABLE ON OR BEFORE APRIL 26, 2020 Source text : (bit.ly/2UgBfBZ) Further company coverage:

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