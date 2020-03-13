Chinese Labor Unrest
March 13, 2020 / 3:36 PM / Updated an hour ago

BRIEF-China Rongzhong Financial Holdings Updates On Potential Impact Of COVID-19 Outbreak On Operation Of Group

1 Min Read

March 13 (Reuters) - China Rongzhong Financial Holdings Company Ltd:

* UPDATES ON POTENTIAL IMPACT OF RECENT OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC ON OPERATION OF GROUP

* ENTERPRISES LOCATED IN WUHAN SHALL NOT RESUME WORK EARLIER THAN 24:00 ON 20 MARCH 2020

* AS OF MARCH 13, NO REPORTS ON CONFIRMED CASES OF INFECTION OF EPIDEMIC OF ANY EMPLOYEE OF GROUP RECEIVED

* AS OF MARCH 13, NO REPORTS ON CONFIRMED CASES OF INFECTION OF EPIDEMIC OF ANY EMPLOYEE OF GROUP RECEIVED

* RESTRICTIONS IMPOSED IN HUBEI PROVINCE ON TRAVEL & RESUMPTION OF WORK MAY POSE CHALLENGES FOR AUDIT WORK

* RESTRICTIONS IMPOSED IN HUBEI PROVINCE ON TRAVEL & RESUMPTION OF WORK MAY POSE CHALLENGES FOR AUDIT WORK Source text for Eikon: Further company coverage:

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