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BRIEF-China Securities Regulator Says Suspending Ant IPO Is Responsible Move For Investors And Markets

By Reuters Staff

1 Min Read

Nov 4 (Reuters) - CHINA SECURITIES REGULATOR

* SAYS SUSPENDING ANT IPO IS RESPONSIBLE MOVE FOR INVESTORS AND MARKETS

* SAYS BELIEVES THE DECISION IS BENEFICIARY TO THE LONG TERM DEVELOPMENT OF CAPITAL MARKET

* SAYS RECENT REGULATORY ENVIRONMENT CHANGES MAY HAVE MAJOR IMPACT TO ANT’S BUSINESS STRUCTURE AND PROFIT-MAKING MODEL

* SAYS WILL KEEP COMMUNICATING WITH HONG KONG AND MAJOR OVERSEAS SECURITIES REGULATORS ON THE ISSUE Source text in Chinese: bit.ly/3oQ08CO Further company coverage: (Reporting by Hong Kong newsroom)

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