Chinese Labor Unrest
April 17, 2020 / 9:47 AM / in 20 minutes

BRIEF-China Southern Airlines Says In March, Passenger Capacity Of Group Decreased By 60.44%

1 Min Read

April 17 (Reuters) - China Southern Airlines Co Ltd :

* IN MARCH 2020, PASSENGER CAPACITY OF GROUP DECREASED BY 60.44%

* MARCH PASSENGER LOAD FACTOR 58.16%, DOWN 24.99 PERCENTAGE POINTS

* MARCH PASSENGER TRAFFIC DECREASED BY 72.33%

* IN MARCH 2020, GROUP TERMINATED LEASE OF TWO AIRCRAFT, INCLUDING ONE A330-300 AIRCRAFT AND ONE A319 AIRCRAFT

* MARCH CARGO AND MAIL LOAD FACTOR WAS 69.69%, REPRESENTING AN INCREASE OF 17.46 PERCENTAGE POINTS

* SEES SUBSTANTIAL LOSS FOR GROUP’S OPERATING RESULTS IN Q1 OF 2020; WILL ADVERSELY AFFECT OPERATING RESULTS IN H1 OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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