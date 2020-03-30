Chinese Labor Unrest
March 30, 2020 / 1:50 PM / Updated an hour ago

BRIEF-China Star Entertainment Posts FY Loss Attributable Hk$335.2 Million

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March 30 (Reuters) - China Star Entertainment Ltd:

* CHINA STAR ENTERTAINMENT LTD- FY LOSS ATTRIBUTABLE HK$335.2 MILLION VERSUS PROFIT OF HK$1.05 BILLION

* CHINA STAR ENTERTAINMENT LTD- AFTER OUTBREAK OF COVID-19 IN EARLY 2020, ALL PREPARATION FOR FILM PRODUCTIONS HAVE SLOWED DOWN RECENTLY

* CHINA STAR ENTERTAINMENT - COVID-19 MAY SLOW DOWN PROGRESS OF BUSINESS OPERATIONS IN 2020

* CHINA STAR ENTERTAINMENT - FOR PROPERTY DEVELOPMENT AND INVESTMENT OPERATIONS, 2020 IS EXPECTED TO BE FRUITFUL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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