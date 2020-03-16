Chinese Labor Unrest
March 16, 2020 / 9:51 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-China Taiping Insurance Says 2-Mth Gross Premium Income Of Pension Business RMB956.26 Million

1 Min Read

March 16 (Reuters) - China Taiping Insurance Holdings Co Ltd :

* CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD- 2-MONTH GROSS PREMIUM INCOME OF PENSION BUSINESS RMB 956.26 MILLION VERSUS RMB 914.81 MILLION

* CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD - JAN 1 TO FEB 29, GROSS PREMIUM INCOME OF TAIPING LIFE INSURANCE CO RMB41,828.76 MILLION VERSUS RMB45,814.04 MILLION

* CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS- GROSS PREMIUM INCOME OF PROPERTY AND CASUALTY BUSINESS FROM 1 JAN TO 29 FEB RMB 4,431.89 MILLION VERSUS RMB 4,094.68 MILLION Source text: [here ] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below