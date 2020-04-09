Chinese Labor Unrest
April 9, 2020 / 1:19 PM / Updated an hour ago

BRIEF-China Technology Solar Power Provides Business And Financial Update On Impacts Of Coronavirus

2 Min Read

April 9 (Reuters) - China Technology Industry Group Ltd :

* CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LTD- BUSINESS AND FINANCIAL UPDATE ON IMPACTS OF CORONAVIRUS DISEASE OUTBREAK

* CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER- GROUP’S SALES OF SOLAR POWER RELATED PRODUCTS AND NEW ENERGY POWER SYSTEM INTEGRATION BUSINESS ADVERSELY AFFECTED

* CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER- OUTBREAK BROUGHT ABOUT ADDITIONAL UNCERTAINTIES IN GROUP’S OPERATIONS ENVIRONMENT &IMPACTED GROUP’S OPERATIONS & FINANCIAL POSITION

* CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER- EXPECTS NO REVENUE FROM SALES OF SOLAR POWER PRODUCTS, NEW ENERGY POWER SYSTEM INTEGRATION BUSINESS FROM 1 JAN-APR 9

* CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER-SEES ZERO REVENUE FOR 3 MONTHS FOR SALE OF SOLAR POWER RELATED PRODUCTS & NEW ENERGY POWER SYSTEM INTEGRATION BUSINESS

* CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LTD - GROUP MAY CONTINUE TO BE ADVERSELY AFFECTED

* CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER- UNITS ENTERED INTO CONTRACT FOR SALES OF TOWERS FOR WIND TURBINES FOR RMB189.6 MILLION AND RMB60 MILLION, RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below