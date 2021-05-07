BRIEF-China Telecom Corp Ltd-Review Decision In Relation To NYSE Determination To Delist American Depositary Shares

May 7 (Reuters) - China Telecom Corp Ltd:
* REVIEW DECISION IN RELATION TO NYSE DETERMINATION TO DELIST AMERICAN DEPOSITARY SHARES
* ON 6 MAY COMMITTEE AFFIRMED DETERMINATION
* EXPECTS NYSE TO FILE A FORM 25 WITH US S SEC TO STRIKE CO’S ADSS FROM LISTING AND REGISTRATION
* HOLDERS OF ADSS CAN TENDER THEIR ADSS TO BANK OF NEW YORK MELLON FOR H SHARES OF CO SUBJECT TO TERMS OF DEPOSIT AGREEMENT
* EACH ADS CAN BE EXCHANGED FOR 100 H SHARES OF COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:
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