Chinese Labor Unrest
February 28, 2020 / 7:04 AM / Updated an hour ago

BRIEF-China U-Ton Holdings Ltd Updates On Series Of Arbitrations

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - China U-Ton Holdings Ltd:

* UPDATES ON SERIES OF ARBITRATIONS LODGED BY HEBEI CHANGTONG AGAINST CHINA MOBILE HEBEI

* CHINA U-TON HOLDINGS COMMISSION, OTHER COMMISSIONS ORDERED CHINA MOBILE HEBEI TO REPAY ABOUT RMB125.96 MILLION

* ARBITRATION COMMISSIONS MAY HAND DOWN FURTHER BATCHES OF DECISION ON ARBITRATIONS AGAINST CHINA MOBILE HEBEI

* HEBEI CHANGTONG MAY SUBMIT FURTHER ARBITRATIONS AGAINST CHINA MOBILE HEBEI Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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