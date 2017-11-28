FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-China Wah Yan Healthcare says co to seek legal advice about SFC directed suspension of trading
Sections
Featured
Manila police tell one story of killing, security cameras tell another
Reuters Investigates
Manila police tell one story of killing, security cameras tell another
Prince Harry charts unfolding of love story with Markle
Royal engagement
Prince Harry charts unfolding of love story with Markle
Publisher calls time
Breakingviews
Publisher calls time
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Chinese Labor Unrest
November 28, 2017 / 12:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-China Wah Yan Healthcare says co to seek legal advice about SFC directed suspension of trading

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - China Wah Yan Healthcare Ltd:

* CHINA WAH YAN HEALTHCARE LTD - SECURITIES AND FUTURES COMMISSION HAS ON 24 NOV ISSUED A DIRECTION TO SUSPEND TRADING IN SHARES OF CO FROM 27 NOV​

* CHINA WAH YAN HEALTHCARE LTD - ‍COMPANY IS SEEKING LEGAL ADVICE ON DIRECTION AND AS TO HOW TO ADDRESS AND RESOLVE COMMISSION‘S CONCERNS​

* CHINA WAH YAN HEALTHCARE -APPEARS TO COMMISSION CO‘S TRANSACTION ANNOUNCEMENT ON 23 JUNE 2016 CONTAINED “FALSE, INCOMPLETE OR MISLEADING INFORMATION”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.