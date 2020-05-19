Chinese Labor Unrest
May 19, 2020 / 10:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-China Water Affairs Group Says Entered Into Cooperation Agreement With Zhenping Government

1 Min Read

May 19 (Reuters) - China Water Affairs Group Ltd:

* ENTERED INTO COOPERATION AGREEMENT WITH ZHENPING GOVERNMENT

* AGREEMENT FOR INTEGRATION OF URBAN-RURAL WATER SUPPLY, DRAINAGE AND SEWAGE PROJECTS IN ZHENPING COUNTY, HENAN PROVINCE, PRC

* ZHENPING GOVERNMENT WILL CONTRIBUTE BY WAY OF ITS EXISTING WATER SUPPLY ASSETS RMB98 MILLION & HOLD 49% OF JV CO

* WATER SUPPLY PROJECTS TO BE CARRIED OUT BY JV CO ESTABLISHED BY CO’S DESIGNATED UNIT & ZHENPING GOVERNMENT’S DESIGNATED ENTITY

* INITIAL REGISTERED CAPITAL OF JV CO WILL BE RMB200 MILLION

* ZHENPING GOVERNMENT WILL HOLD 49% OF JV CO WHILE CO WILL HOLD 51% Source text for Eikon: Further company coverage:

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