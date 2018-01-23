FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Davos
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
Future Of Money
#Market News
January 23, 2018 / 3:36 PM / in 2 hours

BRIEF-ChinaNet Online Announces Joint Venture For Blockchain Technology Development

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - Chinanet Online Holdings Inc:

* CHINANET ONLINE HOLDINGS ANNOUNCES NEW JOINT VENTURE FOR BLOCKCHAIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT

* CHINANET ONLINE - ENTERED AGREEMENT WITH WUXI JINGTUM NETWORK TECHNOLOGY, FORD TREE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO ESTABLISH NEW JV CO

* CHINANET ONLINE HOLDINGS INC - CO WILL ACT AS CONTROLLING SHAREHOLDER LEADING ALL ASPECTS OF JV PROJECT​

* CHINANET ONLINE - ‍NEW JV WILL BE REGISTERED IN TERRITORY OF PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA; TO BE ESTABLISHED IN EARLY FEB Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.