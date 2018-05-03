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May 3, 2018 / 1:14 AM / Updated an hour ago

BRIEF-China's Xiaomi Files IPO Prospectus

Reuters Staff

2 Min Read

May 3 (Reuters) - Xiaomi (IPO-XMGP.HK):

* CHINA’S XIAOMI FILES IPO PROSPECTUS

* LISTS CLSA, MORGAN STANLEY AND GOLDMAN SACHS AS JOINT SPONSORS FOR IPO

* FY 2017 REVENUE RMB114.62 BILLION VERSUS RMB68.43 BILLION A YEAR AGO

* FY 2017 OPERATING PROFIT RMB12.22 BILLION VERSUS. RMB3.79 BILLION

* FY 2017 LOSS FOR THE YEAR RMB43.89 BILLION VERSUS PROFIT OF RMB491.6 MILLION

* FY 2017 SMARTPHONES REVENUE RMB80.56 BILLION VERSUS RMB48.76 BILLION A YEAR AGO

* “GROSS PROFIT MARGIN FROM OUT SMARTPHONES SEGMENT INCREASED SINGNIFICANTLY FROM 3.4 PERCENT IN 2016 TO 8.8 PERCENT IN 2017”

    * “GROSS PROFIT MARGIN FROM OUR INTERNET SERVICES SEGMENT DECREASED FROM 64.4 PERCENT IN 2016 TO 60.2 PERCENT IN 2017”

    * PLANS TO USE ABOUT 30% OF PROCEEDS OF IPO FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT, DEVELOP PRODUCTS INCLUDING SMARTPHONES, SMART TVS, LAPTOPS

    * PLANS TO USE ABOUT 30% OF IPO PROCEEDS FOR GLOBAL EXPANSION

    * “IN MARCH 2018, WE HAD APPROXIMATELY 190 MILLION MAUS ON MIUI”

    * GENERATED 93.9%, 86.6% AND 72.0% OF REVENUES IN MAINLAND CHINA IN 2015, 2016 AND 2017, RESPECTIVELY

    * FY 2017 IOT AND LIFESTYLE PRODUCTS REVENUE RMB23.45 BILLION VERSUS RMB12.42 BILLION A YEAR AGO

    * FY 2017 INTERNET SERVICES REVENUE RMB9.90 BILLION VERSUS RMB6.54 BILLION A YEAR AGO Source text: (bit.ly/2FAA0nz) Further company coverage:

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