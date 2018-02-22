FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Financials
February 22, 2018 / 4:52 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Chinese Estates Holdings Posts FY Profit Attributable Of HK$3.71 Bln‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Chinese Estates Holdings Ltd:

* FY REVENUE HK$1.52 BILLION VERSUS HK$3.75 BILLION ‍​

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$3.71 BILLION VERSUS HK$6.36 BLN‍​ A YEAR AGO

* PROPOSES FINAL DIVIDEND OF HK 10 CENTS PER SHARE ‍​

* DURING THE YEAR, THE GROUP ACQUIRED 857.5 MILLION SHARES OF CHINA EVERGRANDE FOR A TOTAL OF HK$13.18 BLN‍​

* WHEN SHARE PRICE OF CHINA EVERGRANDE AT ‘SATISFACTORY’ LEVEL, CO MAY REALISE PART OF LISTED EQUITY INVESTMENTS IN CHINA EVERGRANDE

* SUBJECT TO THE BUSINESS , FINANCIAL AND CASHFLOW OF GROUP, BOARD MAY FURTHER CONSIDER DECLARATION OF DIVIDENDS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.