FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 10, 2018 / 9:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Chinook Energy Qtrly Loss Per Share $ 0.01

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Chinook Energy Inc:

* CHINOOK ENERGY INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* CHINOOK ENERGY INC - DURING Q1, REDUCED CO’S HEADCOUNT BY 25% AND SUSPENDED AN EMPLOYEE BENEFIT PROGRAM

* CHINOOK ENERGY INC QTRLY AVERAGE DAILY PRODUCTION 2,788 BOE/D VERSUS 3,514 BOE/D

* CHINOOK ENERGY INC QTRLY LOSS PER SHARE $ 0.01

* CHINOOK ENERGY INC - REMAIN CAUTIOUS ON MAKING FURTHER CAPITAL EXPENDITURES UNTIL SUCH TIME AS COMMODITY PRICES IMPROVE TO A MORE CONSTRUCTIVE LEVEL

* CHINOOK ENERGY INC - CAPITAL PROGRAM FOR BALANCE OF 2018 WILL BE MINIMAL

* CHINOOK ENERGY INC - “WE ALSO BELIEVE THAT CONSOLIDATION IS REQUIRED AND WOULD INCREASE EFFICIENCIES AMONG PRODUCERS AND STREAMLINE OPERATIONS” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.