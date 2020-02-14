BRIEF-Chip Eng Seng Posts 4Q Profit Attributable S$13.4 MLN

Feb 14 (Reuters) - Chip Eng Seng Corporation Ltd:
* 4Q PROFIT ATTRIBUTABLE S$13.4 MILLION VERSUS S$26.6 MILLION
* PROPOSES FINAL TAX-EXEMPT DIVIDEND OF 4.0 CENTS PER ORDINARY SHARE
* GROUP’S HOTELS IN SINGAPORE, AUSTRALIA AND MALDIVES HAVE MANY BOOKING CANCELLATIONS SINCE END OF JAN 2020
* COVID-19 EPIDEMIC IF PERSISTS, EXPECTED TO HAVE NEGATIVE IMPACT ON MARKETING & GROWTH PLANS OF GROUP’S EDUCATION BUSINESS
* HOTELS COULD SEE SUBSTANTIAL DECLINE IN OCCUPANCY RATES IN NEXT FEW MONTHS IF EPIDEMIC PERSISTS Source text for Eikon: Further company coverage: