BRIEF-Chocolate Maker Lindt Not Seeing Big Impact From Virus Outbreak

March 3 (Reuters) - Lindt & Spruengli AG:
* LINDT CFO SAYS CHOCOLATE INDUSTRY TO FACE PRESSURE IN 2021 FROM HIGHER COCOA BEAN PRICES
* LINDT CEO SAYS ITS SALES IN REGIONS AFFECTED BY CORONAVIRUS ARE QUITE LOW, SO NO BIG IMPACT
* LINDT CEO SAYS HAS SEEN IMPACT ON TOURIST PURCHASES OVER THE LAST TWO TO THREE WEEKS, FOR EXAMPLE AT AIRPORTS OR OWN STORES
* LINDT CEO SAYS CO HAS TRAVEL BAN IN PLACE, IN PARTICULAR TO REGIONS AFFECTED BY CORONAVIRUS
* LINDT CEO SAYS DOES NOT CONSIDER SELLING AT HARD DISCOUNTERS
* LINDT CEO SAYS IS WORKING ON VEGAN CHOCOLATE, BUT TASTE IS NOT EASY TO ACHIEVE
* LINDT CEO SAYS PRICE INCREASES FOR CHOCOLATE ARE INEVITABLE DUE TO GHANA, IVORY COAST PREMIUM, NOT ONLY FOR LINDT BUT FOR INDUSTRY AS A WHOLE
* LINDT CEO SAYS NOBODY IN CHOCOLATE INDUSTRY CAN GUARANTEE THAT PRODUCTS ARE COMPLETELY FREE FROM CHILD LABOUR
* LINDT CEO SAYS EASTER CHOCOLATES ALREADY DELIVERED, APRIL-MAY IS LOW SEASON FOR CHOCOLATE SO LESS OF A PROBLEM IF CORONAVIRUS HITS PRODUCTION
* LINDT CEO SAYS MUCH LOWER TRAVEL RETAIL SALES WOULD NOT THREATEN ORGANIC GROWTH TARGET FOR THIS YEAR
* LINDT CEO SAYS WILL ASSESS WHAT TO DO WITH EXCESS CASH, CERTAINLY DOESN’T WANT TO PAY NEGATIVE INTEREST RATES Further company coverage: (Berlin Speed Desk)