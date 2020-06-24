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June 24, 2020 / 3:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Chong Sing Holdings FinTech Says Winding Up Petition Against Co Filed By Eternity Sky Investments

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Chong Sing Holdings FinTech Group Ltd :

* ON 19 JUNE, WINDING UP PETITION AGAINST CO WAS FILED BY ETERNITY SKY INVESTMENTS IN CAYMAN ISLANDS COURT

* PETITION FILED ON GROUND THAT CO IS UNABLE TO PAY ITS DEBT

* PETITION FILED AGAINST CO FOR FAILURE TO SETTLE INDEBTED SUM OF HK$500 MILLION PLUS ACCRUED DEFAULT INTEREST OF HK$74.7 MILLION

* WILL APPLY FOR DISMISSAL OF PETITION

* MAY ALSO CONSIDER CONDUCTING POSSIBLE FUND RAISING ACTIVITIES TO SETTLE OUTSTANDING AMOUNT

* IS IN ACTIVE DIALOGUE WITH OTHER CREDITORS FOR DEBT EXTENSION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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