BRIEF-Choppies Enterprises Says To Delay Half Year Result

March 23 (Reuters) - Choppies Enterprises Ltd:
* CHOPPIES ENTERPRISES - WITHDRAWAL OF TRADING STATEMENT, DELAYED RELEASE OF RESULTS FOR HALF YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017 & UPDATE OF CAUTIONARY ANNOUNCEMENT
* GUIDANCE CONTAINED IN TRADING STATEMENT CANNOT BE RELIED UPON AND COMPANY HEREBY RETRACTS TRADING STATEMENT
* CHOPPIES - BOARD INSTRUCTED MANAGEMENT TO PERFORM DETAILED PROCEDURES ON VERIFICATION, VALUATION OF INVENTORY IN CONJUNCTION WITH NEW EXTERNAL AUDITOR PWC
* CHOPPIES ENTERPRISES - PROCESS WILL ONLY BE COMPLETED BY APRIL 30 HENCE CREATES UNCERTAINTY REGARDING IMPACT OF ANY POTENTIAL ADJUSTMENTS, IF ANY, ON RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)