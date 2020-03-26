BRIEF-Chow Sang Sang Holdings International Posts FY Profit Attributable Of HK$643.5 Mln

March 26 (Reuters) - Chow Sang Sang Holdings International Ltd:
* RECOMMENDED FINAL DIVIDEND OF HK25.0 CENT PER ORDINARY SHARE
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$643.5 MILLION VERSUS HK$1.01 BILLION
* APPROACHING END OF MARCH, OVER 95% OF STORES IN MAINLAND CHINA ARE OPERATING, ALBEIT WITH CURTAILED BUSINESS HOURS
* SSSG IN MAINLAND CHINA AND IN HONG KONG & MACAU FOR JAN & FEB WERE DOWN 45% AND DOWN 44% RESPECTIVELY
* NEGOTIATED WITH LANDLORDS FOR RELIEF IN SHOP RENTALS; GRANTED REDUCTIONS OF FEB AND MAR RENTS
* COVID-19 IMPACT ON BUSINESS IS ALARMING
* HAVE TAKEN MEASURES TO REDUCE SPENDING BY FREEZING HEADCOUNTS, DELAYING NEW STORE OPENINGS Source text for Eikon: Further company coverage: