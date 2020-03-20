Healthcare
March 20, 2020 / 10:18 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Christie Group Says Some Of Its Businesses Adversely Impacted By COVID-19

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Christie Group plc:

* CHRISTIE GROUP PLC - TRADING UPDATE

* CHRISTIE GROUP PLC - NORMAL TRADING RESULTS FOR YEAR ENDED DECEMBER 2019 ARE EXPECTED TO BE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS

* CHRISTIE GROUP - BUSINESSES, WHICH OPERATE IN HOSPITALITY, RETAIL, MEDICAL AND EDUCATIONAL FIELDS, ADVERSELY IMPACTED BY COVID-19

* CHRISTIE GROUP PLC - NOT CURRENTLY POSSIBLE TO QUANTIFY FULL EFFECT OF COVID-19 RELATED DISRUPTION ON BUSINESS FOR 2020 OR BEYOND

* CHRISTIE GROUP - INTENDS TO AVAIL ITSELF OF ALL RELEVANT GOVERNMENT ASSISTANCE AVAILABLE TO IT Source text for Eikon: Further company coverage:

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