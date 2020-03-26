BRIEF-Chu Kong Shipping Enterprises Group Posts FY Profit Attributable Hk$214.1 Mln

March 26 (Reuters) - Chu Kong Shipping Enterprises Group Co Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE TO HK$214.1 MILLION VERSUS HK$226.1 MILLION
* RESOLVE TO PROPOSE A FINAL DIVIDEND OF HK3 CENTS PER ORDINARY SHARE
* BUSINESS OF GROUP WILL ENCOUNTER A LOT OF PRESSURE AND PERSISTENT NEGATIVE IMPACT FROM COVID19
* INVESTMENT PLATFORM TO BE SET UP TO TRY ACQUIRING WAREHOUSE LOGISTIC IN COUNTRIES WITH “BELT AND ROAD” INITIATIVES
* PLATFORM TO ALSO TRY ACQUIRING PASSENGER TRANSPORTATION BUSINESS IN COUNTRIES WITH “BELT AND ROAD” INITIATIVES Further company coverage: