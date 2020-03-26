Healthcare
March 26, 2020 / 12:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Chu Kong Shipping Enterprises Group Posts FY Profit Attributable Hk$214.1 Mln

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Chu Kong Shipping Enterprises Group Co Ltd:

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE TO HK$214.1 MILLION VERSUS HK$226.1 MILLION

* RESOLVE TO PROPOSE A FINAL DIVIDEND OF HK3 CENTS PER ORDINARY SHARE

* FY CONSOL REVENUE HK$2.15 BILLION, DOWN 10.7%

* BUSINESS OF GROUP WILL ENCOUNTER A LOT OF PRESSURE AND PERSISTENT NEGATIVE IMPACT FROM COVID19

* INVESTMENT PLATFORM TO BE SET UP TO TRY ACQUIRING WAREHOUSE LOGISTIC IN COUNTRIES WITH “BELT AND ROAD” INITIATIVES

* PLATFORM TO ALSO TRY ACQUIRING PASSENGER TRANSPORTATION BUSINESS IN COUNTRIES WITH “BELT AND ROAD” INITIATIVES Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below