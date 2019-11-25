Switzerland Market Report
November 25, 2019 / 10:30 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Chubb Announces Agreement To Purchase Additional 15.3% Of Huatai Insurance Group

1 Min Read

Nov 25 (Reuters) - Chubb Ltd:

* CHUBB ANNOUNCES AGREEMENT TO PURCHASE ADDITIONAL 15.3% OF HUATAI INSURANCE GROUP; OWNERSHIP POSITION TO INCREASE TO 46.2%

* CHUBB LTD SAYS CHUBB WILL PURCHASE SHARES FROM INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY AND CHEMICAL GROUP CO., LTD. AND ONE OF ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES

* CHUBB -PARTIES ALSO AGREED TO INTENDED TERMS OF A SUBSEQUENT PURCHASE OF AN ADDITIONAL 7.1% OF COMPANY, CONTINGENT UPON COMPLETION OF FIRST PURCHASE Source text for Eikon: Further company coverage:

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