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BRIEF-Chubb Announces Preliminary Q4 Catastrophe Loss Estimates, Including California Wildfires, Of About $320 Mln Pre-Tax, Or $249 Mln After Tax
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November 29, 2017 / 9:54 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Chubb Announces Preliminary Q4 Catastrophe Loss Estimates, Including California Wildfires, Of About $320 Mln Pre-Tax, Or $249 Mln After Tax

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Chubb Ltd:

* CHUBB ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER CATASTROPHE LOSS ESTIMATES, INCLUDING CALIFORNIA WILDFIRES, OF APPROXIMATELY $320 MILLION PRE-TAX, OR $249 MILLION AFTER TAX

* CHUBB LTD - INSURED LOSSES FOR CALIFORNIA WILDFIRES ARE CURRENTLY ESTIMATED AT APPROXIMATELY $280 MILLION PRE-TAX, OR $215 MILLION AFTER TAX FOR Q4

* CHUBB LTD - ‍ALL OTHER NATURAL CATASTROPHE NET INSURED LOSSES TO DATE IN Q4 ARE ESTIMATED AT APPROXIMATELY $40 MILLION PRE-TAX, OR $34 MILLION AFTER TAX​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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