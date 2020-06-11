Healthcare
June 11, 2020 / 6:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Chubb Arabia Cooperative Insurance Pre-Zakat Qtrly Profit Falls

1 Min Read

June 11 (Reuters) - CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY SJSC:

* QTRLY NET PROFIT BEFORE ZAKAT 4.1 MILLION RIYALS VERSUS 10.6 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QTRLY NET LOSS OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 1.4 MILLION RIYALS VERSUS PROFIT OF 2.1MLN RIYALS YEAR AGO

* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS 97.1 MILLION RIYALS VERSUS 93 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QUARTER SAW INCREASE IN NET CLAIM INCURRED

* QUARTER SAW DECREASE IN INVESTMENT INCOME FOR POLICY HOLDER AND SHAREHOLDER

* QUARTER SAW INCREASE IN GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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