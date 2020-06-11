BRIEF-Chubb Arabia Cooperative Insurance Pre-Zakat Qtrly Profit Falls

June 11 (Reuters) - CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY SJSC:
* QTRLY NET PROFIT BEFORE ZAKAT 4.1 MILLION RIYALS VERSUS 10.6 MILLION RIYALS YEAR AGO
* QTRLY NET LOSS OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 1.4 MILLION RIYALS VERSUS PROFIT OF 2.1MLN RIYALS YEAR AGO
* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS 97.1 MILLION RIYALS VERSUS 93 MILLION RIYALS YEAR AGO
* QUARTER SAW DECREASE IN INVESTMENT INCOME FOR POLICY HOLDER AND SHAREHOLDER
* QUARTER SAW INCREASE IN GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage: