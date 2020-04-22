Healthcare
April 22, 2020 / 1:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Chubb Ceo Likens Covid-19 Exposure To "What Terrorism Exposure Was Like Before 9-11"- Conf Call

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Chubb Ltd:

* EVAN GREENBERG SAYS INSURANCE INDUSTRY’S COVID-19 EXPOSURE TO “WHAT TERRORISM EXPOSURE WAS LIKE BEFORE 9-11”- CONF CALL

* CEO EVAN GREENBERG SAYS COVID-19 WILL IMPACT CHUBB INTO APRIL, ESPECIALLY IN COMMERCIAL GLOBAL P&C BUSINESS - CONF CALL

* CEO EVAN GREENBERG SAYS COVID-19 WILL BE AN “EARNINGS EVENT” FOR THE COMPANY BUT NOT THREATEN THE BALANCE SHEET - CONF CALL

* CEO EVAN GREENBERG SAYS EXPECTS COVID-19 CLAIMS FROM TRAVEL, ACCIDENT & HEALTH, TRADE CREDIT, AND POSSIBLY POLITICAL RISK COVERAGE - CONF CALL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Suzanne Barlyn)

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