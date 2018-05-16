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May 16, 2018 / 11:06 AM / in an hour

BRIEF-Churchill Downs Inc Announces Entry Into Real Money Online Gaming And Sports Betting Markets

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Churchill Downs Inc:

* CHURCHILL DOWNS INCORPORATED ANNOUNCES ENTRY INTO REAL MONEY ONLINE GAMING AND SPORTS BETTING MARKETS

* CHURCHILL DOWNS INC - DEAL WITH SBTECH TO UTILIZE INTEGRATED TECHNOLOGY PLATFORM FOR CDI’S IGAMING & SPORTS BETTING OPERATIONS

* CHURCHILL DOWNS INC - STRATEGIC PARTNERSHIP WITH SBTECH INITIALLY IS INTENDED TO ENABLE CDI TO ENTER NEW JERSEY AND PENNSYLVANIA

* CHURCHILL DOWNS INC - PARTNERSHIP WILL ENABLE CDI TO ENTER MISSISSIPPI FOR SPORTS WAGERING Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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