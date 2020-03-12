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March 12, 2020 / 10:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Churchill Downs Says Jeff Ruby Steaks Race At Turfway Park Will Run As Scheduled

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Churchill Downs Inc:

* CHURCHILL DOWNS INC - JEFF RUBY STEAKS RACE AT TURFWAY PARK WILL RUN AS SCHEDULED SATURDAY, MARCH 14

* CHURCHILL DOWNS - ALL REMAINING RACES OF TRACK’S WINTER/SPRING MEET THROUGH MARCH 28, INCLUDING JEFF RUBY STEAKS RACE, TO BE CONDUCTED SPECTATOR-FREE

* CHURCHILL DOWNS INC - DAILY SIMULCASTING WILL ALSO BE CLOSED THROUGH REMAINDER OF WINTER/SPRING MEET

* CHURCHILL DOWNS INC - PREPARATIONS TO HOST KENTUCKY DERBY 146 ON FIRST SATURDAY IN MAY AT CHURCHILL DOWNS ARE STILL MOVING FORWARD

* CHURCHILL DOWNS - DECISION TO BE MADE CLOSER TO THAT DATE, WITH RESPECT TO POSTPONING EVENT UNTIL LATER IN YEAR FOR KENTUCKY DERBY 146 Source text for Eikon: Further company coverage:

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