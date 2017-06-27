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BRIEF-CI Games plans to resign from production of AAA class games under 2017-2019 strategy
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June 27, 2017 / 6:55 AM / in 2 months

BRIEF-CI Games plans to resign from production of AAA class games under 2017-2019 strategy

1 Min Read

June 27 (Reuters) - CI GAMES SA:

* UNDER 2017-2019 STRATEGY PLANS TO ABANDON PRODUCTION OF AAA CLASS GAMES AND FOCUS ON SMALLER IN TERMS OF SCALE PROJECTS

* UNDER 2017-2019 STRATEGY, STARTING FROM 2018, PLANS TO PUBLISH AT LEAST ONE GAME PREMIERE PER YEAR

* IN 2017-2019 COMPANY TO CONCENTRATE ON NEW PROJECT OF TACTICAL SHOOTER AND SEQUEL OF "LORDS OF THE FALLEN" GAME

* CO ANNOUNCES ALSO RELEASE OF SNIPER GAME FOR MOBILE PLATFORMS IN Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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