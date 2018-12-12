Switzerland Market Report
December 12, 2018 / 6:08 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Cicor Says SIX Exchange Regulation Opens Investigation Into Co

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Cicor Technologies Ltd:

* CICOR TECHNOLOGIES LTD - NOTIFIED BY SIX EXCHANGE REGULATION THAT AN INVESTIGATION INTO CO HAS BEEN OPENED

* CICOR TECHNOLOGIES LTD - INVESTIGATION RELATES TO A POSSIBLE INFORMATION LEAK WHEN HALF-YEAR REPORT 2018 WAS PUBLISHED

* CICOR - THIRD-PARTY THAT WAS COMMISSIONED TO SEND OUT HY REPORT 2018 SENT INTERIM REPORT OUT BY MAIL TO SOME OF SHAREHOLDERS ONE DAY TOO EARLY

* CICOR TECHNOLOGIES LTD - HAVING DISCOVERED MISTAKE SHORTLY AFTER START OF TRADING, CICOR NOTIFIED SIX EXCHANGE REGULATION IMMEDIATELY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.