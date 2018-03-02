FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Financials
March 2, 2018 / 4:55 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Cie Du Bois Sauvage FY Net Income Group Share Up At 45.3‍​ Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SA:

* CIE DU BOIS SAUVAGE - RESULTS FY 2017

* ‍PROPOSED GROSS DIVIDEND OF EUR 7.60 PER SHARE (+1.1% VERSUS 2016)​

* FY NET INCOME GROUP SHARE EUR 45.3‍​ MILLION VERSUS EUR 31.4 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING INCOME BEFORE DISPOSALS, CHANGES IN FAIR VALUE AND DEPRECIATIONS EUR 51.1‍​ MILLION VERSUS EUR 39.2 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE EUR 207.7‍​ MILLION VERSUS EUR 198.8 MILLION YEAR AGO

* CONFIDENT IN QUALITY OF GROUP’S ASSETS AND CAUTIOUS ABOUT SHORT/MEDIUM TERM OUTLOOK‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.