FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-CIEL Ltd posts FY EPS of 0.31 rupees‍​
Sections
Featured
U.S. may intensify vetting of women, children refugees
Politics
U.S. may intensify vetting of women, children refugees
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
Economy
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Technology
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 2, 2017 / 5:22 AM / in 18 days

BRIEF-CIEL Ltd posts FY EPS of 0.31 rupees‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 2 (Reuters) - CIEL Ltd

* FY EPS 0.31 RUPEES‍​

* FY GROUP REVENUE ROSE 9% TO MUR 20.26BN WHILE EBITDA MARGIN REMAINED STABLE AT 14%‍​

* FY NET ASSET VALUE (‘NAV’) OF THE COMPANY STANDS AT MUR 9.37, UP 11 PERCENTAGE POINTS FROM MUR 8.47 IN 2016

* FY PROFIT BEFORE NON-RECURRING ITEMS AND TAX FELL TO 1.490 BILLION MUR FROM 1.635 BILLION MUR‍​

* HEALTHCARE CLUSTER’S FY RESULTS NEGATIVELY AFFECTED BY DEPRECIATION OF NIGERIAN NAIRA LEADING TO 138 MILLION RUPEES IMPAIRMENT OF STAKE HELD IN HYGEIA NIGERIA

* HEALTHCARE CLUSTER’S FY RESULTS ALSO NEGATIVELY AFFECTED BY FIRST TIME CONSOLIDATION OF WELLKIN HOSPITAL WITHIN MEDICAL AND SURGICAL CENTRE GROUP SINCE JAN 2017 Source text (bit.ly/2xURcUE) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.