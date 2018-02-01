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February 1, 2018 / 8:46 PM / in 2 hours

BRIEF-Cielo CEO Gouveia Says Larger Brazilian Card Processing Firms Target Higher Profitability, New Firms Look To Gain Market Share

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Cielo Sa:

* BRAZIL‘S CIELO POSTS FOURTH-QUARTER NET INCOME OF 1.04 BILLION REAIS (THOMSON REUTERS CONSENSUS: 1.094 BILLION REAIS)

* BRAZIL‘S CIELO MISSES ESTIMATES WITH FOURTH-QUARTER EBITDA OF 1.3 BILLION REAIS (THOMSON REUTERS CONSENSUS: 1.664 BILLION REAIS)

* BRAZIL‘S CIELO CEO EDUARDO GOUVEIA SAYS CO GUIDANCE FOR 2018 ASSUME PROBABLE LOSS OF MARKET SHARE

* CIELO CEO GOUVEIA SAYS LARGER BRAZILIAN CARD PROCESSING FIRMS TARGET HIGHER PROFITABILITY, NEW FIRMS LOOK TO GAIN MARKET SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Tatiana Bautzer)

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