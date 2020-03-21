Healthcare
March 21, 2020 / 1:44 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Cigna Expands Benefits To Support And Protect Its Workforce In Response To Covid-19

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Cigna Corp:

* CIGNA EXPANDS BENEFITS TO SUPPORT AND PROTECT ITS WORKFORCE IN RESPONSE TO COVID-19

* COMPANY IS GIVING 10 DAYS (80 HOURS) OF EMERGENCY PAID TIME OFF FOR COLLEAGUES FOR COVID-19 RELATED ABSENCES THROUGH 2020

* CIGNA IS PROVIDING PREMIUM COMPENSATION AND ADDITIONAL ASSISTANCE TO REWARD ITS EMPLOYEES WHO MUST CONTINUE TO WORK ONSITE

* EFFECTIVE MONDAY, MARCH 23, CO WILL EXPAND ITS PRIOR POSITION ENCOURAGING EMPLOYEES TO WORK FROM HOME

* CO IS NOW MANDATING ALL EMPLOYEES WITH CAPABILITY TO WORK FROM HOME TO DO SO IMMEDIATELY Source text for Eikon: Further company coverage:

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