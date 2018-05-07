FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 7, 2018 / 8:18 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Ciner Resources Q1 Earnings Per Share $0.51

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Ciner Resources LP:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.51

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.69 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PRODUCTION VOLUMES IN QUARTER WERE UP 2.6% OVER LAST YEAR

* EXPECT 2018 TOTAL VOLUME SOLD TO BE FLAT TO UP 2% COMPARED TO PREVIOUS ESTIMATE OF 1% TO 3%

* 2018 EXPANSION CAPITAL EXPENDITURES ARE PLANNED TO BE IN RANGE OF $55 TO $65 MILLION COMPARED TO PREVIOUS ESTIMATE OF $30 TO $35 MILLION

* “FOR BALANCE OF 2018 WE ANTICIPATE THAT A STRONG GLOBAL ECONOMY WILL CONTINUE TO DRIVE DEMAND AND GROWTH THROUGHOUT WORLD”

* EXPECT 2018 DOMESTIC PRICING TO BE DOWN 1% TO 3% Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.